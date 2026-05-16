В Японии 20 человек погибли при лечении от васкулита, все они принимали одно лекарство

Порядка 20 человек умерли в Японии после того, как им назначили препарат «Табнеос» для лечения васкулита. Об этом информирует издание «Никкэй».
Сообщается, что всего в стране препарат получили около 8,5 тысяч пациентов. При этом врачи зафиксировали 22 случая синдрома исчезновения жёлчных протоков у тех, кто его принимал. 13 подобных случаев привели к смерти пациентов, а всего погибло около 20 человек. Сейчас специалисты устанавливают, была ли причинно-следственная связь между приёмом «Табнеоса» и смертью пациентов.
При этом в США в марте 2026 года предупреждали о тяжёлом лекарственном поражении печени при приёме этого препарата.
