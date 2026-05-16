Суд в Приморье наказал чиновника за проволочку с аварийным домом

В Приморье суд признал виновным в халатности начальника управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского района, который затянул с признанием аварийным многоквартирного дома в селе Тавричанка. На него наложили штраф 90 тысяч рублей и на год запретили занимать руководящие должности в сфере ЖКХ, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
По данным надзорного ведомства, речь идёт о доме № 3 на улице Квартальной в Тавричанке. С декабря 2022 года по июль 2025 года чиновник отвечал за жилищный контроль и оформление решений о признании домов аварийными, но своевременно не разобрался с этим объектом.
Из‑за затянувшегося решения жители дома не смогли вовремя получить ни выкуп за своё аварийное жильё по статье 32 Жилищного кодекса, ни новые квартиры по договорам социального найма, предусмотренные статьями 85 и 86 ЖК РФ. В итоге права людей оказались серьёзно нарушены, а сами они, как отмечают в прокуратуре, пережили серьёзные моральные страдания.
Суд квалифицировал действия начальника управления как преступление по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность.
Сам подсудимый свою вину не признал и настаивал на оправдании, однако суд первой инстанции с доводами защиты не согласился. Приговор пока не вступил в законную силу: адвокаты обжаловали его, и дело передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию.