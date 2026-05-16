Почти 5 тысяч кедров высадили в Колыванском районе в «Саду памяти»

В Новосибирской области 200 добровольцев высадили 4800 саженцев кедра на площади 1,2 гектара Колыванского лесничества. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.
Мероприятие прошло в рамках VII Международной акции «Сад памяти». Участниками стали представители власти, прокуратуры, бизнеса и общественных организаций.
Замминистра экологии Новосибирской области Иван Белозеров отметил, что деревья были высажены в память о погибших в Великую Отечественную войну и в ходе специальной военной операции.
— Пусть каждое высаженное дерево станет символом нашей благодарности и вечной памяти, — подчеркнул Иван Белозеров.
В организации семейного «Сада памяти» помогали также участники проекта «Герои НовоСибири». Всего в регионе запланировано 191 мероприятие в рамках акции.