Почти 5 тысяч кедров высадили в Колыванском районе в «Саду памяти»

В создании сада приняли участие 200 добровольцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области 200 добровольцев высадили 4800 саженцев кедра на площади 1,2 гектара Колыванского лесничества. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Мероприятие прошло в рамках VII Международной акции «Сад памяти». Участниками стали представители власти, прокуратуры, бизнеса и общественных организаций.

Замминистра экологии Новосибирской области Иван Белозеров отметил, что деревья были высажены в память о погибших в Великую Отечественную войну и в ходе специальной военной операции.

— Пусть каждое высаженное дерево станет символом нашей благодарности и вечной памяти, — подчеркнул Иван Белозеров.

В организации семейного «Сада памяти» помогали также участники проекта «Герои НовоСибири». Всего в регионе запланировано 191 мероприятие в рамках акции.