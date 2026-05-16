Работа аэропорта Внуково временно ограничена

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ещё до полуночи 16 мая ограничения были введены в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства.
Ранее Life.ru писал, что ночью 16 мая временные ограничения на приём и вылет самолётов действовали в шести аэропортах страны. После полуночи дополнительные меры ввели в авиагаванях Краснодара и Геленджика. Позднее были закрыты авиаузлы в Минеральных Водах и Нальчике. Под ограничения также попали авиагавани в Грозном и Магасе.
