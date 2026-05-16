Китайские подарки оказались в мусорке: американцы перед вылетом из КНР избавились от сувениров

Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с Си Цзиньпином. Он заверил, что председатель КНР стал для него настоящим другом. По мнению президента США, мысли глав двух государств по многим вопросам совпали. В том числе, по иранскому конфликту, сказал Дональд Трамп. Он также заявил, что за два дня были заключены «фантастические торговые сделки». Американский лидер уведомил, что Китай намерен заказать у Штатов 200 самолетов. Кроме того, Вашингтон и Пекин планируют разработать протокол с гарантиями недоступности мощных моделей ИИ для негосударственных субъектов.