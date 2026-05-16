Китайские подарки оказались в мусорке: американцы перед вылетом из КНР избавились от сувениров

Американские дипломаты вместе с президентом США Дональдом Трампом посетили Китай. Визит был спланирован заранее для встречи главы Белого дома с председателем КНР Си Цзиньпином. По завершению визита американцам подарили сувениры. Однако члены делегации США выбросили подарки еще до вылета в Штаты. Об этом рассказала корреспондент газеты New York Post Эмили Гудин в соцсети Х.
Журналист сопровождала американского лидера во время визита в Китай. По ее словам, перед вылетом из Китая дипломаты избавились от всех сувениров. Вещи выбросили в мусорку у воздушного борта.
«Персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники — аккредитации, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегации», — прокомментировала Эмили Гудин.
Корреспондент пояснила, что соответствующее решение принял американский персонал. Сувениры собрали перед подъемом на борт самолета Air Force One. Дипломаты не могли ничего пронести на воздушное судно.
Визит американцев в Китай завершился 15 мая. Всего поездка длилась два дня.
Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с Си Цзиньпином. Он заверил, что председатель КНР стал для него настоящим другом. По мнению президента США, мысли глав двух государств по многим вопросам совпали. В том числе, по иранскому конфликту, сказал Дональд Трамп. Он также заявил, что за два дня были заключены «фантастические торговые сделки». Американский лидер уведомил, что Китай намерен заказать у Штатов 200 самолетов. Кроме того, Вашингтон и Пекин планируют разработать протокол с гарантиями недоступности мощных моделей ИИ для негосударственных субъектов.
Глава Белого дома привел и более неожиданные подробности встречи с Си Цзиньпином. По его утверждению, китайский лидер во время переговоров предложил Вашингтону помощь с разрешением развернутого Штатами иранского конфликта. Однако Дональд Трамп решил отвергнуть эту мирную инициативу. Президент США сказал, что Вашингтону не нужна ничья помощь. Дональд Трамп сообщил, что не просил Пекин о поддержке в ситуации с Ираном.