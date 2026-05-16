Неожиданное заявление орнитолога о баклане на Байкале: численность птицы стабилизировалась

На фоне роста популяции пернатого по всей Евразии, на озере ожидается ее сокращение.

Источник: ИА IrkutskMedia

IrkutskMedia, 16 мая. Орнитолог, доктор биологических наук Игорь Фефелов рассказал о состоянии популяции баклана на Байкале на сегодняшний день. По его словам, сейчас наблюдается рост численности птицы по всей Евразии в силу климатического фактора.

— На сегодняшний день численность бакланов на Байкале стабилизировалась и, похоже, уже начала уменьшаться. Сложнее сказать, как обстоит ситуация на водохранилищах региона, поскольку для этого необходимы специальные учеты, — сообщил Игорь Фефелов.

Как рассказал орнитолог, данные натуралистов прошлого столетия говорят о том, что бакланов на Ангаре никогда не было — последние 300 лет точно. В прошлом река выглядела совсем иначе, чем сейчас.

— Сегодня не до конца понятно, как будет изменяться численность бакланов на водохранилищах, скорее всего, будут свои интересные особенности. Получается, что человек, пускай и невольно, сам построил рыбоводный водоем для бакланов и создал для них все комфортные условия. В связи с этим, численность птицы и стала расти, — отметил Игорь Фефелов.