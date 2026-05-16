Эксперт Казначеева объяснила важность заучивания стихов для ребенка

Специалист центра экспертизы Института изучения детства, семьи и воспитания отметила, что чтение стихотворений помогает детям развивать память, дикцию и интеллект.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Чтение и заучивание стихотворений помогают детям сформировать звуковую культуру речи, выработать четкую дикцию, расширить словарный запас и развить связь зрительной и слуховой памяти. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, специалист центра экспертизы Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Казначеева.

«Чтение и заучивание стихов позволяют детям услышать их мелодику, сформировать звуковую культуру речи, овладеть средствами звуковой выразительности и выработать четкую дикцию. Стихотворения — это новые слова, развитие речи и речевой культуры, влияющей на эмоции и интеллект», — сказала Казначеева.

По ее словам, маленькие дети легко запоминают стихи, но важно выбирать ясные, короткие произведения с четким ритмом и простыми художественными образами. Новые слова лучше объяснять, а иногда и показывать наглядно.