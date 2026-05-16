Врач Чернышова назвала безопасную температуру для купания в водоемах

Начинать купальный сезон можно при нагревании воды до +18 градусов, а воздуха — до +20, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Начинать купаться можно при температуре воды +18 градусов, а воздуха — +20, комфортной для купания считается вода +22…24 градуса, а воздуха — +25 градусов. Однако в ветренную погоду не стоит купаться даже при нормальной температуре, поскольку можно сильно переохладиться в тот момент, когда человек будет выходить из воды», — пояснила врач.
Специалист подчеркнула, что купаться можно только в разрешенных местах, на официальных пляжах, где регулярно проверяют качество воды.
«В остальных случаях это опасно и чревато большим штрафом», — добавила Чернышова.
