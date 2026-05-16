В Екатеринбурге продолжают сезонную очистку Исети

В Екатеринбурге с начала весны из Исети и с прилегающих участков убрали около 1,5 тысячи тонн мусора. Один из этапов очистки прошел в районе парка Маяковского.
Коммунальные службы убирают как бытовой, так и крупногабаритный мусор. По данным городского комитета по экологии и природопользованию, за первый квартал года отходов собрали больше, чем за аналогичный период прошлого.
Уборка охватит 36 километров берегов и акватории: 18,5 километра по левому берегу и 17,5 километра по правому. Работы запланированы на семнадцати участках Исети.
Регулярно очищать будут участок реки между мостами на улице Малышева и в Базовом переулке, а также Городской пруд — между мостами на улице Челюскинцев и проспекте Ленина, проспекте Ленина и улице Малышева.
Особое внимание уделят Городскому пруду, где скапливается больше всего отходов. В центре Екатеринбурга акваторию обычно очищают раз в две недели, или чаще — при необходимости.