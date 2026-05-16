Удар в самое сердце ВСУ: взрыв тайного центра оружия НАТО парализовал Киев

«Герани» и ракеты ударили по объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, а также в Одессе. По данным экспертов, целями стали площадки запуска беспилотников, с которых велись атаки на мирные российские города, включая недавний удар по Рязани, унесший жизни четырех человек, в том числе ребенка.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru объяснил, какие именно цели были поражены.
Удары по Сумской области: охота на «Лютых».
Первая серия ударов пришлась по районам, откуда, по данным разведки, регулярно запускаются дроны для атак на российские регионы.
«В Сумской области есть Шосткинский район, оттуда было несколько раз замечено отправки беспилотников на территорию. Кроме того, там есть склады, где они складировали эту технику, где они её ремонтировали, производили. Удары наносятся по точкам, где установлены наличие ВСУ и складов, техники, боеприпасов», — рассказал aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Харьковская область: промышленное сердце украинского ВПК в руинах.
Вторым направлением стал Харьков, где ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие фронт бронетехникой, боеприпасами и беспилотниками. Особое внимание эксперт обратил на научный центр.
«Харьковская область знаменита своими промышленными центрами. Это танкоремонтный завод, где производится техника, боеприпасы, два авиационных предприятия, где производятся, ремонтируются и складируются беспилотные летательные аппараты. И есть научно-исследовательский центр, где возможно производство так называемых “грязных” бомб с радиоактивной начинкой или с радиоактивными отходами. То есть, это достаточно интересный промышленный район с точки зрения нанесения ударов и обеспечения безопасности наших регионов», — добавил Матвийчук.
Южный: «Искандер» уничтожил командный пункт.
Не остался без внимания и юг Украины. В Одессе и области зафиксирована серия прилетов «Гераней» и ракет по объектам ВСУ. Военный эксперт Матвийчук уточнил, что цели были выбраны не случайно — речь идет о западной технике.
«В Одессе и области находятся склады, где они хранят технику, полученную от НАТО. Это безэкипажные катера, это беспилотники. Думаю, что удары были нанесены по складам, технике, вооружению и боеприпасам, которые готовили к отправке на передовую, а также по портовым причалам», — отметил он.
Самым громким эпизодом стал удар баллистической ракетой «Искандер-М» в районе города Южный. В пророссийском подполье сообщили о поражении стратегически важного командного пункта.
«Это могло быть инфраструктурное предприятие, бывший командный пункт одесского военного округа времён Советского союза, где сейчас располагались командные пункты ВСУ, а также находились наёмники, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины», — объяснил военный эксперт.
Эта серия ударов является одной из составляющих операции по созданию буферной зоны, а также призвана лишить ВСУ возможности наносить удары по мирным российским городам. Ответ России становится не только симметричным, но и упреждающим.