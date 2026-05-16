Жителям первых этажей напомнили о неожиданной опасности, исходящей от крыс

«Помимо классических лесных клещей, существуют крысиные клещи. Они живут в гнездах и норах крыс и мышей», — сказала Ермолаева ТАСС, добавив, что такие клещи могут переносить опасные инфекции. Речь идёт о риккетсиозе (заболевание, вызывающее лихорадку и сыпь), лихорадке Ку, которая поражает нервную систему и лёгкие, а также туляремии, при которой страдают лимфатические узлы и кожа.