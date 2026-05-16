Жителям первых этажей напомнили о неожиданной опасности, исходящей от крыс

Жильцы первых этажей многоквартирных домов и те, кто проживает в частном секторе, могут подвергнуться атаке крысиных клещей. Об этом предупредила врач-инфекционист Юлия Ермолаева.
«Помимо классических лесных клещей, существуют крысиные клещи. Они живут в гнездах и норах крыс и мышей», — сказала Ермолаева ТАСС, добавив, что такие клещи могут переносить опасные инфекции. Речь идёт о риккетсиозе (заболевание, вызывающее лихорадку и сыпь), лихорадке Ку, которая поражает нервную систему и лёгкие, а также туляремии, при которой страдают лимфатические узлы и кожа.
По словам инфекциониста, укусы крысиных клещей очень болезненны, а зуд и сыпь после них могут оставаться в течение 20 дней. При этом с паразитами невозможно справиться самостоятельно, проводить работы по дератизации и дезинсекции должны специалисты, напомнила Ермолаева.
Как крысы атаковали центр Новосибирска, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей. По данным ведомства на 12 мая, от укусов клещей пострадали более 43 тысяч россиян.