Жителям первых этажей напомнили о неожиданной опасности, исходящей от крыс

Инфекционист Ермолаева: Крысиные клещи могут атаковать жильцов первых этажей.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы первых этажей многоквартирных домов и те, кто проживает в частном секторе, могут подвергнуться атаке крысиных клещей. Об этом предупредила врач-инфекционист Юлия Ермолаева.

«Помимо классических лесных клещей, существуют крысиные клещи. Они живут в гнездах и норах крыс и мышей», — сказала Ермолаева ТАСС, добавив, что такие клещи могут переносить опасные инфекции. Речь идёт о риккетсиозе (заболевание, вызывающее лихорадку и сыпь), лихорадке Ку, которая поражает нервную систему и лёгкие, а также туляремии, при которой страдают лимфатические узлы и кожа.

По словам инфекциониста, укусы крысиных клещей очень болезненны, а зуд и сыпь после них могут оставаться в течение 20 дней. При этом с паразитами невозможно справиться самостоятельно, проводить работы по дератизации и дезинсекции должны специалисты, напомнила Ермолаева.

Ранее Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим числом обращений из-за укусов клещей. По данным ведомства на 12 мая, от укусов клещей пострадали более 43 тысяч россиян.