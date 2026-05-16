Солистка Приморской сцены Мариинки исполнила "Катюшу" с суворовцами из Лаоса

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть исполнила песню «Катюша» совместно с юными воспитанниками Уссурийского суворовского училища из Лаоса на концерте «Песни Победы. Песни надежды», передает корреспондент ТАСС.
В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова, художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального академического театра, заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов, а также коллектив регионального информационного центра «ТАСС Дальний Восток», выступивший организатором мероприятия.
«Мы заложили сегодня хорошую традицию. Когда я увидела репертуар концерта, то особо отозвалась песня “Катюша”. Героиня песни, наша приморская Катя Алексеева. Желаю молодому поколению вслушиваться в каждое слово», — сказала Бронникова перед выступлением Кикоть с юными гражданами Лаоса с песней «Катюша». С солисткой Приморской сцены Мариинки выступали учащиеся первого и третьего курсов.