В Новосибирске проведут противоклещевую обработку городских кладбищ

На какие дни она запланирована.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Новосибирска опубликовала график акарицидной обработки городских кладбищ. Мероприятия стартуют на фоне сезонного роста активности клещей — это поможет обезопасить горожан, которые приходят навестить могилы близких. Обработка уже началась, кладбище «Гусинобродское» обрабатывают с 7 мая. Дальнейшие работы пройдут по следующему графику:

16 мая — кладбище «Клещихинское»;

17 мая — кладбище «Чемское»;

с 16 по 19 мая — кладбище «Заельцовское» (масштабная четырёхдневная обработка);

с 17 мая — кладбища «Южное», «Инское» и «Северное».

Сроки проведения работ могут скорректировать из‑за погодных условий — например, в случае затяжных дождей обработку могут перенести, чтобы обеспечить её максимальную эффективность. Мэрия призывает горожан соблюдать меры предосторожности при посещении кладбищ, использовать репелленты от клещей и осматривать одежду и тело после прогулки.