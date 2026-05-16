В Новосибирске проведут противоклещевую обработку городских кладбищ

Мэрия Новосибирска опубликовала график акарицидной обработки городских кладбищ. Мероприятия стартуют на фоне сезонного роста активности клещей — это поможет обезопасить горожан, которые приходят навестить могилы близких. Обработка уже началась, кладбище «Гусинобродское» обрабатывают с 7 мая. Дальнейшие работы пройдут по следующему графику:
16 мая — кладбище «Клещихинское»;
17 мая — кладбище «Чемское»;
с 16 по 19 мая — кладбище «Заельцовское» (масштабная четырёхдневная обработка);
с 17 мая — кладбища «Южное», «Инское» и «Северное».
Сроки проведения работ могут скорректировать из‑за погодных условий — например, в случае затяжных дождей обработку могут перенести, чтобы обеспечить её максимальную эффективность. Мэрия призывает горожан соблюдать меры предосторожности при посещении кладбищ, использовать репелленты от клещей и осматривать одежду и тело после прогулки.