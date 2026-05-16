«Обесценивает борьбу таких, как я»: Кушанашвили больше не верит в рак у Лерчек

Журналист Отар Кушанашвили больше не верит в то, что блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, страдает раком четвертой стадии. Он опубликовал в Сети видео, в котором раскритиковал ее поведение.
Кушанашвили смутила активная жизнь блогерши — тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты, о которых ее семья рассказывает в социальных сетях. Он заявил, что сначала проявлял к Лерчек сочувствие и сострадание, но теперь не верит ей. По словам журналиста, ее поведение обесценивает тяжелую борьбу с раком всех тех, кто вынужден ее проходить.
— Она обесценивает борьбу таких, как я, тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок, — заявил Кушанашвили в Telegram-канале.
Сам журналист, поборовший четвертую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени, живет, по его словам, в постоянном страхе и соблюдает все рекомендации врачей. Опираясь на собственный опыт, он и потерял доверие к Лерчек.
— Я сам первоначально ей поверил. Но чтобы поверить в то, что человек в терминальной (предлетальной) стадии, едва дышащий, — чтобы такой человек вытворял то, что вытворяет эта мадам — значит, мне надо отрешиться от всего, что я знаю об этой хвори, — высказался ведущий.
Валерия Чекалина ранее ответила на обвинения в недостоверной информации о своем диагнозе. В опубликованном видео она показала палату, где проходит очередной курс химиотерапии. В кадр попали капельница и кровать в клинике.