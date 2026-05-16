«Ближе к Франции»: копию Эйфелевой башни установят на западе Казахстана

В одном из сел Западно-Казахстанской области появится копия знаменитой Эйфелевой башни. Ее решили установить выпускники местной школы, сообщает сайт телеканала KTK.

Источник: телеканал KTK

По данным телеканала, жители села Жалпактал в Западно-Казахстанской области решили стать ближе к Франции и устаноновить в селе копию Эйфелевой башни. Отмечается, что строение высотой 30 метров селу решили подарить выпускники местной школы.

Оказалось, в поселке больше 10 лет назад зародилась традиция. Выпускники, отмечающие юбилейный год с окончания школы, к 25 мая делают большой подарок селу. За эти годы они построили несколько парков, детские площадки, скульптуры и фонтан. А на этот раз замахнулись на самую знаменитую башню.

«Мнения, конечно, разделились. Некоторые пользователи соцсетей считают, что отдаленное село в 300 километрах от областного центра нуждается в более полезных проектах. Например, в ремонте дорог. Другие признают, без башни о поселке вряд ли заговорили бы на весь Казахстан», — отмечает телеканал.