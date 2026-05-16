Врач назвала самые полезные для зрения продукты

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Морковь и жирную рыбу стоит есть, чтобы снизить шанс развития близорукости, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
«Продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3 (полезны для зрения — ред.). К ним относятся морковь (бета-каротин), черника (антоцианы), жирная рыба (омега-3)», — сказала она.
Офтальмолог добавила, что в список полезных для зрения продуктов входят шпинат и яйца: эти продукты также укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости.