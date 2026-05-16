Срок американской лицензии на поставки российской нефти истёк

Ранее американский Минфин продлил действие послаблений, фактически временно выведя часть поставок российской нефти из-под санкционных ограничений. До этого аналогичная лицензия действовала с марта.
По данным Bloomberg, Индия уже обратилась к Вашингтону с просьбой продлить разрешение, опасаясь последствий для нефтяного рынка и поставок сырья.
Ранее Сергей Лавров заявил, что отказ Запада от российских энергоресурсов связан прежде всего с попыткой «наказать» Москву, а не с экономическими причинами. По словам главы МИД России, это главная цель западных стран.
