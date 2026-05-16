Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор приступил к проверке 100 процентов сельхозпродукции из Армении

Россельхознадзор проведет проверки ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее приостановили из-за подозрений в ввозе фальсифицированной рыбной продукции. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор проведет проверки ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее приостановили из-за подозрений в ввозе фальсифицированной рыбной продукции. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе пояснили, что вопросы возникли к поставкам радужной форели. По данным Россельхознадзора, рыба не соответствовала указанным в документах характеристикам и имела нетипичный окрас и слишком крупный вес, что может свидетельствовать о подмене продукции.

В ведомстве также отметили, что подобная рыба более характерна для европейского рынка и может попадать под действие ограничительных мер. Кроме того, Россельхознадзор намерен проверить армянские растениеводческие предприятия из-за роста числа случаев выявления карантинных объектов.

По данным службы, с начала 2026 года в поставках цветов и плодоовощной продукции из Армении неоднократно фиксировались нарушения фитосанитарных требований. В связи с этим с 19 мая Россельхознадзор усилит контроль продукции, поступающей в Россию, передает ТАСС.

В апреле Россельхознадзор выявил в молочных продуктах «Савушкин продукт» опасное вещество — альбендазола сульфон. В связи с этим в адрес ветеринарной службы Белоруссии, откуда товары направляют в Россию, направили уведомления о принятии мер по недопущению подобных нарушений.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше