Россельхознадзор приступил к проверке 100 процентов сельхозпродукции из Армении

Россельхознадзор проведет проверки ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее приостановили из-за подозрений в ввозе фальсифицированной рыбной продукции. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
В службе пояснили, что вопросы возникли к поставкам радужной форели. По данным Россельхознадзора, рыба не соответствовала указанным в документах характеристикам и имела нетипичный окрас и слишком крупный вес, что может свидетельствовать о подмене продукции.
В ведомстве также отметили, что подобная рыба более характерна для европейского рынка и может попадать под действие ограничительных мер. Кроме того, Россельхознадзор намерен проверить армянские растениеводческие предприятия из-за роста числа случаев выявления карантинных объектов.
По данным службы, с начала 2026 года в поставках цветов и плодоовощной продукции из Армении неоднократно фиксировались нарушения фитосанитарных требований. В связи с этим с 19 мая Россельхознадзор усилит контроль продукции, поступающей в Россию, передает ТАСС.
В апреле Россельхознадзор выявил в молочных продуктах «Савушкин продукт» опасное вещество — альбендазола сульфон. В связи с этим в адрес ветеринарной службы Белоруссии, откуда товары направляют в Россию, направили уведомления о принятии мер по недопущению подобных нарушений.