Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупают только хлеб и макароны: Латвийцы находятся в бедности из-за дорогой коммуналки

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов в интервью РИА «Новости» рассказал о тяжёлой экономической ситуации в Латвии. Местные жители вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить стремительно растущие коммунальные услуги.

Источник: Life.ru

Средняя зарплата в республике после вычета подоходных налогов составляет около 800 евро. Это в два с половиной раза меньше, чем в Германии. При этом цены на продукты выросли в три раза, а стоимость коммунальных услуг, особенно электроэнергии, продолжает увеличиваться.

«Они экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров платят 270 евро. Это за коммунальные услуги», — сказал Панкратов.

Тяжелее всего приходится латвийским пенсионерам, чьи страховые выплаты составляют от 300 до 450 евро. Пожилые люди вынуждены покупать самые дешёвые продукты: макароны, хлеб. О сыре, стоимость которого превышает 25 евро, они уже не говорят.

«Не берут уже ничего из продуктов, что не уценено», — добавил собеседник.

Ранее Life.ru писал, что средняя цена газа в Европе в 2026 году ожидается на уровне 432 долларов за 1 тысячу кубометров. В 2025 году средние цены на крупнейшем европейском хабе TTF выросли на 9% из-за перестройки энергорынка, ограничения импорта газа из России и увеличения закупок СПГ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше