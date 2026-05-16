Инфекционист Ермолаева назвала природные очаги хантавируса в России

НОВОСИБИРСК, 16 мая. /ТАСС/. Дальний Восток, Краснодарский край, Урал, Западная Сибирь и европейская часть страны являются природными очагами хантавируса в России. Такими данными поделилась с ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что вспышка на круизном судне в 2026 году и случаи завоза в Таиланд из Южной Америки показывают, что хантавирусы циркулируют по всему миру, и путешественники могут столкнуться с разными серотипами.

Врач добавила, что хантавирусная инфекция представляет собой геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По ее словам, это природно-очаговое заболевание, то есть оно существует в определенных ландшафтах, где обитают инфицированные грызуны-носители.