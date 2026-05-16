О тех, кто не справился с болезнью: волонтеры шьют полотно памяти жертв СПИДа из их вещей

Мало кто знает, что один из символов движения против СПИДа — это квилты — разноцветные полотна, сшитые из особенных лоскутков ткани. Каждая «деталька» — это память о том, кто не смог справиться с болезнью.
В Челябинске благотворительный фонд начал шить памятное полотно еще в 2017 году. Оно уже достигло больших размеров и продолжает расти.
— Этот квилт несет в себе глубокий смысл, показывает нам, как важно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Благодаря развитию антиретровирусной терапии люди могут вести полноценную жизнь, — рассказывает директор благотворительного фонда «Источник Надежды» Алексей Тананин.
Вол Всемирный день памяти жертв СПИДа, 17 мая, Областной центр СПИДа и «Источник Надежды» будут создавать памятное полотно на Кировке. Каждый сможет принести вещи близкого, который погиб от этой болезни.