Названы природные очаги хантавируса в России

Среди природных очагов хантавируса — Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь.

Источник: URA.RU

В России хантавирус распространен на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, на Урале, в Западной Сибири и в европейской части страны. С таким заявлением выступила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«Основные природные очаги в России: Приморский край, Дальний Восток, европейская часть России, Краснодарский край, Урал и Западная Сибирь», — поделилась Юлия Ермолаева. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист отметила, что хантавирусы распространены по всему миру. Это подтверждают вспышка заболевания на круизном судне в 2026 году и завоз инфекции в Таиланд из Южной Америки. Путешественники могут заразиться разными серотипами вируса. Врач добавила, что хантавирусная инфекция вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и встречается в местах обитания инфицированных грызунов.