Первый крестный ход о семейном благополучии пройдет сегодня в Минске

В Беларуси с 1 мая по 1 июня под патронатом Белорусской православной церкви проходит ежегодный Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда».
«Крестный ход сегодня начнется от минского храма Покрова Пресвятой Богородицы в 10.00, а завершится у Свято-Духова кафедрального собора», — рассказали в БПЦ.
Там отметили, что во время молебна будут вознесены молитвы о сохранении мира на белорусской земле, о благополучии в семьях, а также о том, что бы как можно больше молодых людей смогли найти достойного спутника жизни.
Кроме этого, будут вознесены особые молитвы о даровании детей белорусским семьям, отметили в экзархате.
В БПЦ сообщили, что сегодня в Минской городской ратуше пройдет семейный фестиваль. Центральная площадка Верхнего города станет открытым пространством для различных культурных программ, проведения интересного досуга и общения.
Там также рассказали, что семейный форум впервые проходит в формате религиозных встреч в православных епархиях по всей Беларуси, к его участию приглашены семьи священников, в том числе, те, в которых воспитывается много детей.
С 2026 года форум «Семья: сегодня, завтра и всегда» официально включен в Государственную программу «Развитие демографического потенциала», которая утверждена Советом министров.