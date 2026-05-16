Первый крестный ход о семейном благополучии пройдет сегодня в Минске

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Первый крестный ход о благополучии, мире и взаимопонимании в белорусских семьях состоится сегодня в белорусской столице, сообщили Sputnik в Белорусском экзархате.

Источник: Sputnik.by

В Беларуси с 1 мая по 1 июня под патронатом Белорусской православной церкви проходит ежегодный Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда».

«Крестный ход сегодня начнется от минского храма Покрова Пресвятой Богородицы в 10.00, а завершится у Свято-Духова кафедрального собора», — рассказали в БПЦ.

Там отметили, что во время молебна будут вознесены молитвы о сохранении мира на белорусской земле, о благополучии в семьях, а также о том, что бы как можно больше молодых людей смогли найти достойного спутника жизни.

Кроме этого, будут вознесены особые молитвы о даровании детей белорусским семьям, отметили в экзархате.

В БПЦ сообщили, что сегодня в Минской городской ратуше пройдет семейный фестиваль. Центральная площадка Верхнего города станет открытым пространством для различных культурных программ, проведения интересного досуга и общения.

Там также рассказали, что семейный форум впервые проходит в формате религиозных встреч в православных епархиях по всей Беларуси, к его участию приглашены семьи священников, в том числе, те, в которых воспитывается много детей.

С 2026 года форум «Семья: сегодня, завтра и всегда» официально включен в Государственную программу «Развитие демографического потенциала», которая утверждена Советом министров.