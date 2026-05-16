«Самый высокий показатель за 10 лет»: сколько времени казахстанцы проводят в пробках

Аналитики подсчитали, сколько времени проводят водители разных стран в пробках. В Казахстане показатель за последние 10 лет увеличился, сообщает сайт телеканала KTK.

Источник: Nur.kz

По данным телеканала, аналитики Numbeo подсчитали, что жители крупных городов Казахстана все чаще тратят время в пробках — ежедневно они простаивают на дорогах больше 30 минут. Отмечается, что это самый высокий показатель за последние 10 лет.

"За это время казахстанцы стали проводить за рулем на 7 минут дольше. Самые низкие показатели фиксировали в 2017 году. Первый заметный рост произошел в 2021 году — тогда время в пробках увеличилось сразу на пять минут. С тех пор дорожная ситуация продолжает ухудшаться.

Главной причиной пробок на казахстанских дорогах специалисты называют дорожную инфраструктуру, которая с ростом населения почти не менялась", — сказано в сюжете.

При этом лидером по заторам на дорогах остается Нигерия — там водители теряют в пути больше часа. Почти столько же времени в пробках проводят в Швейцарии и Грузии. А самые свободные дороги — в Нидерландах, Эстонии и Исландии.