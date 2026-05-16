СПбГУВМ: потомство теленка из пробирки Протоса сможет давать втрое больше молока

В феврале 2026 года ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины с помощью экстракорпорального оплодотворения получили теленка с рекордными генетическими показателями. Назвали его Протос, что в переводе с греческого значит «Первый». Родители теленка «из пробирки» били рекорды по удою и индексу племенной ценности. Как именно и зачем в России применили коровье ЭКО — «Газете.Ru» рассказал ректор СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук, член-корреспондент и профессор РАН Кирилл Племяшов.
Первый из пробирки.
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) вырастили теленка по имени Protos («Первый») методом экстракорпорального оплодотворения в собственной лаборатории.
Отцом новорожденного стал американский бык Баркип голштинской породы с показателем племенной ценности TPI 3490 — одним из высочайших в мире. Мамой теленка, а точнее донором яйцеклетки, выступила племенная корова Ясность из Ленинградской области с удоем более 14 тыс. кг молока за 305 дней лактации — примерно втрое выше среднероссийского показателя. Такое сочетание родителей — гарантия того, что теленок унаследует лучшие задатки по продуктивности и здоровью.
Малыш ничем не отличается от сверстников ни по размеру, ни по настроению. Каждый день теленку проводят профилактический осмотр: беспокойств у врачей его здоровье не вызывает.
«Это первый теленок, полученный методом IVP (in vitro produced — произведенные в пробирке) в петербургской агломерации, но для нас важен не рекорд сам по себе. Главное — мы доказали, что способны воспроизводить эту технологию системно, в собственной лаборатории, с российскими животными и под конкретные задачи племенного хозяйства. Следующий шаг — масштабирование: мы планируем выйти на производство порядка 200 эмбрионов в год», — рассказал «Газете.Ru» Кирилл Племяшов, ректор СПбГУВМ.
Сейчас теленку исполнилось три месяца, он развивается согласно возрастным показателям для здорового молодняка крупного рогатого скота. Его ориентировочная масса составляет около 105 кг, высота в холке — примерно 90 см. Среднесуточный прирост находится на уровне около 800 г в сутки, что говорит о хорошем росте, нормальном обмене веществ и правильной организации кормления.
Теленок активный, имеет устойчивый аппетит и хорошее общее состояние. В этом возрасте рацион уже постепенно переходит от молочного типа кормления к кормам для молодняка. В сутки он потребляет около 2 кг стартерного комбикорма, получает качественное сено и имеет постоянный доступ к чистой питьевой воде. В среднем трехмесячный теленок выпивает около 8−10 литров воды в сутки, в зависимости от температуры в помещении и состава рациона.
Биоматериал теленка уже направлен на геномную оценку в международную ассоциацию. Это необходимо для получения полноценной международной оценки по американской системе, которая используется в мировой селекционной практике молочного скота. В России сегодня выполняются отдельные генетические исследования КРС, однако полноценная оценка в данной международной системе, необходимая для расчета соответствующих племенных индексов, пока требует направления материала за рубеж. Обычно такой анализ занимает около 4−6 месяцев, поэтому окончательные результаты еще ожидаются.
«При этом предварительная племенная ценность теленка уже рассчитана с использованием цифровой системы “Генстор” — программы математического моделирования племенной ценности, разработанной при участии специалистов университета. Согласно этому расчету, индекс TPI составляет 3168, что говорит о высоком селекционном потенциале животного. По прогнозу теленок способен передавать потомству признаки, связанные с повышенной молочной продуктивностью: ожидаемая прибавка составляет до 545 кг молока, 23 кг белка и 34 кг молочного жира относительно средней референтной группы животных данной породы. Также предварительно отмечается благоприятный комплекс экстерьерных и функциональных характеристик. Решение о дальнейшей судьбе теленка будет принято после получения полной геномной оценки. Пока говорить о продаже преждевременно: рассматривается как возможность его дальнейшего использования в племенной работе на базе племзавода “Бугры”, так и другие варианты. Ориентировочная стоимость также может быть определена только после завершения оценки», — сообщили в СПбГУВМ.
Коровье ЭКО.
Теленка получили при помощи технологии IVP — это значит, что весь процесс формирования эмбриона происходит вне организма животного. По словам ректора СПбГУВМ Кирилла Племяшова, метод можно сравнить с человеческим ЭКО.
«По сути принцип тот же самый. Только адаптированный под биологию крупного рогатого скота. У коровы-донора берут яйцеклетки — либо через пункцию фолликулов (это называется OPU), либо от уже выбракованных животных на бойне. Дальше все происходит в лаборатории: яйцеклетки около суток дозревают в специальных питательных средах, затем к ним добавляют сперму отобранного быка — и происходит оплодотворение. Получившийся зародыш еще шесть-семь дней развивается в инкубаторе, после чего его замораживают и доставляют в хозяйство. Там эмбрион подсаживают корове-реципиенту, которая и вынашивает теленка — через 278 дней, как при обычной беременности», — объяснил Племяшов.
В лаборатории СПбГУВМ для этого используют CO₂-инкубаторы, микроманипуляционные системы и ламинарные боксы — то есть полноценное современное оборудование.
«От “человеческого” ЭКО этот процесс отличается прежде всего деталями: другие питательные среды, другие гормональные протоколы, другие критерии оценки качества эмбрионов. Мощной гормональной стимуляции яичников, как у женщин, здесь, как правило, не применяют. Но сама логика — дозревание, оплодотворение, культивирование — абсолютно та же», — добавил специалист.
Пока в России распространен совсем другой метод: in vivo — буквально «внутри живого». Корову-донора несколько дней стимулируют гормональными препаратами, чтобы у нее созрело сразу много яйцеклеток, затем осеменяют. Эмбрионы начинают развиваться прямо в ее матке. Через шесть-восемь дней их вымывают — специальным раствором, нехирургически — и либо сразу подсаживают другим коровам, либо замораживают.
«За один цикл получают в среднем около восьми эмбрионов. После этого донору нужно около двух месяцев на восстановление — то есть в год от одной коровы можно провести лишь несколько циклов. Новый подход (IVP) предполагает, что из яичников коровы берут только яйцеклетки — это куда менее травматичная процедура, которую можно повторять до двух раз в неделю. Дальше все происходит в лаборатории: яйцеклетки дозревают, оплодотворяются и развиваются до стадии эмбриона уже в инкубаторе. Донор при этом практически не страдает», — объяснил академик.
~В результате использования IVP, по словам профессора, получают в полтора-четыре раза больше эмбрионов за тот же период~. Если метод in vivo дает примерно 3−4 эмбриона в месяц, то IVP — от 4−5 до 12 и выше. Это и есть главное преимущество.
«По данным СПбГУВМ, отечественное производство эмбрионов методом IVP примерно в 200−300 раз меньше, чем в США или Бразилии. Основные этапы и оборудование — те же, что и в мировых лабораториях, но масштаб несопоставим. Сейчас это активно меняется: лаборатория СПбГУВМ оснащена по современным стандартам и работает при поддержке Минсельхоза», — добавил ректор.
Сейчас перед Россией стоит глобальная задача — догнать иностранных коллег и стать независимыми. В настоящее время в Россию из-за рубежа ввозится около 4 млн спермодоз и около 5000 эмбрионов молочного скота. Возможность производить эмбрионы на собственном оборудовании в собственных культурных средах повышает независимость страны.
А зачем России коровы из пробирки?
Ответ на вопрос «Зачем вообще делать ЭКО коровам?» очень простой: чтобы быстрее улучшать стадо.
«В сельском хозяйстве это называется селекцией: из всего поголовья выбирают самых ценных животных — тех, что дают больше молока, лучше переносят болезни, имеют нужные мясные характеристики — и стараются получить от них как можно больше потомства. ~Проблема в том, что корова от природы рожает одного теленка в год~. Если ждать естественного воспроизводства, генетический прогресс идет очень медленно. ЭКО позволяет от одной выдающейся коровы получать десятки эмбрионов в год, вынашивать их через обычных “суррогатных” коров и таким образом резко ускорять распространение ценной генетики в стаде», — рассказал Племяшов.
Применение метода позволяет ускорить селекцию до 40% за счет сокращения генерационного интервала при получении быков-производителей.
«У быков-производителей этот интервал традиционно очень длинный. Чтобы понять, хорош ли бык генетически, нужно подождать, пока вырастут его дочери, отелятся и дадут молоко — на это уходят годы. Только тогда его начинают активно использовать в разведении. IVP позволяет обойти это ожидание. От молодой коровы с известными геномными показателями и от быка с проверенной генетикой можно сразу получить много эмбрионов, — и уже в следующем поколении иметь бычков с отличной наследственностью, не дожидаясь многолетней проверки по потомству. Цифра 40% — не оценочная, а расчетная: она получена из формулы генетического прогресса, которую используют селекционеры во всем мире, и подтверждена данными международных лабораторий и самого СПбГУВМ. По этой формуле генетический прогресс напрямую зависит от того, насколько удается сократить время между поколениями», — объяснил академик.
Но одна из главных проблем сейчас — дороговизна методики. Пока ЭКО на порядок дороже искусственного осеменения: если последнее стоит хозяйству от одной до трех тысяч рублей, то себестоимость одного эмбриона в лаборатории СПбГУВМ составляет 15−20 тыс. рублей. Сейчас университет работает над снижением стоимости до 7,5−10 тыс. — это позволит сделать технологию более доступной.
Однако даже не смотря на то, что коровье ЭКО — пока недешевое удовольствие, интерес к эмбрионам, выращенным в лаборатории, уже проявили хозяйства в Калининградской области и еще несколько племзаводов Ленинградской области. Это говорит о том, что российское животноводство уверенно осваивает методы ускоренной селекции, которые в ближайшие годы могут кардинально изменить облик отрасли.