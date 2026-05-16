Репортаж из Мариуполя: как живет город в 2026 году

Асфальт за их блокпостом усыпан гильзами. В этот день я прохожу его пешком, чтобы снять въездной знак Мариуполя, который находится далеко за городом и перекрашен в триколор. Пока я фотографирую знак, мимо действительно пролетает дрон. Он идет прямо над шоссе, низко, очень близко и тихо. Вдалеке в полях в это время непрерывно стреляют. Были ли связаны два этих факта и чей это был беспилотник, я так и не узнаю.