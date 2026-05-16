МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Участники СВО смогут бесплатно получать психологическую помощь в российских регионах, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Наряду с участниками СВО на такую помощь смогут также претендовать и те, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье. Кроме того, меры поддержки касаются и тех военнослужащих, кто в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР участвовал в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 года.
Согласно документу, на бесплатную психологическую помощь смогут претендовать и члены семей этих категорий лиц.