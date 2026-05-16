Жителей ряда российских регионов предупредили о скорой аномальной жаре

Погода в Москве и ряде других регионов РФ в течение всей следующей рабочей недели будет существенно теплее климатической нормы, заявил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, которую цитирует ТАСС.
Как заявил синоптик, днем воздух в российской столице, по предварительным данным, будет прогреваться до 32 градусов выше ноля. Разница с климатической нормой составит 7−9 градусов.
Также существенно теплее средних показателей будет в Московской. Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Метеоролог сказала, что причиной жары будет распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии в центр европейской части России.
Жителям столицы порекомендовали избегать прямых солнечных лучей, отказаться от курения, алкоголя и кофе, пить много воды, ограничить использование электроприборов, поскольку они перегревают воздух, а также пользоваться кондиционером и не слишком много двигаться.
Читайте материал «Анонсированы новые температурные рекорды в Москве».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.