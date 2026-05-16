В жилом квартале Новосибирска заметили лису

Поздним вечером 15 мая в микрорайоне «Чистая Слобода», который находится в Ленинском районе Новосибирска, увидели дикую лису. Об этом КП-Новосибирск сообщил очевидец.
Дикое животное было замечено на территории жилого массива возле площадки для сбора мусора. Мужчине, заметившему лисицу, удалось снять ее на камеру. Он не испугался и даже стал подзывать зверя к себе.
— Иди сюда, я тебя поглажу, не бойся, — обращался очевидец к лисе, снимая ее на мобильный телефон.
Небольшая лисица металась по проезжей части микрорайона, пугаясь то автора, то автомобилей.
Однако не стоит забывать о потенциальных опасностях при встрече с дикими животными, быть осторожными и беречь себя.