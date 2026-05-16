В Хабаровском крае женщина из рук в руки передала «следователю» 3,2 млн

В Хабаровском крае 62-летняя женщина стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 3,2 миллиона рублей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
В начале мая пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся следователем. Он заявил, что сотрудники банка якобы передают данные клиентов преступникам, а счета женщины находятся под угрозой.
В течение недели мошенники постоянно поддерживали связь с потерпевшей и убеждали ее срочно «спасти» накопления. В итоге женщина сняла все деньги со счетов. В банке она объяснила необходимость обналичивания покупкой квартиры в Хабаровске.
После этого пенсионерка по указанию злоумышленников передала наличные «доверенному лицу» возле своего дома. Только позже она поняла, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Прокуратура напоминает жителям края: при подозрительных звонках нельзя сообщать данные о счетах, переводить деньги или передавать их незнакомцам. Специалисты советуют сразу прекращать разговор и проверять информацию через родственников или официальные телефоны банков и ведомств.