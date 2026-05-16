Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер сыгравший доктора Ватсона актер Дэвид Берк

Британский актер Дэвид Берк, известный по роли доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса», умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает LBC.

Британский актер Дэвид Берк, известный по роли доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса», умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает LBC.

По данным радиостанции, актер скончался 10 мая. Причины смерти не раскрываются.

Дэвид Берк родился 25 мая 1934 года в Ливерпуле и получил образование в Королевской академии драматического искусства. Впоследствии он работал в театре, на телевидении и радио.

Широкую известность актеру принесла роль доктора Ватсона в первом сезоне «Приключений Шерлока Холмса» 1984−1985 годов. Также Берк сыграл Иосифа Сталина в сериале «Рейли: король шпионов» и исполнил главную роль в постановке «Король Лир» Национального театра Великобритании.