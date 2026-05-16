Власти Приморья перекрывают бетонными блоками подъезды машин к морю

Юристы напоминают, что Водный кодекс РФ запрещает движение и стоянку машин в пределах водоохранных зон, кроме спецтехники, а подъезд к берегу рек ограничен на расстоянии от 50 до 200 метров, ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров. За нарушение этих правил по статье 8.42 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц от 8 до 12 тысяч, для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.