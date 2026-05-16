Власти Приморья перекрывают бетонными блоками подъезды машин к морю

В Приморье начали перекрывать подъезд автомобилей к морю и другим водоёмам, чтобы остановить нарушения Водного кодекса и защитить побережье. По данным правительства края, меры вводят по обращениям жителей и перед началом пляжного сезона.
На острове Русский во Владивостоке бетонные блоки установят вдоль побережья бухты Боярина на участке около 850 метров по дороге к переправе на острова Попова и Рейнеке, за работу отвечает городское предприятие «СГТ». Ранее подъезд к воде уже закрыли на побережье бухт Карпинского и Щитовая и в районе улицы Лиманной во Владивостоке. В других пляжных зонах края готовят такие же ограничения.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отмечает, что люди жалуются на машины у самой воды и просят сделать пляжи спокойнее. За прошлый год в чат-бот правительства поступило больше сотни таких обращений.
Власти предлагают арендаторам и собственникам пляжей субсидии до 10 миллионов рублей на парковки вдали от воды, благоустройство и санитарную инфраструктуру, чтобы навести порядок на побережьях популярных бухт.
Юристы напоминают, что Водный кодекс РФ запрещает движение и стоянку машин в пределах водоохранных зон, кроме спецтехники, а подъезд к берегу рек ограничен на расстоянии от 50 до 200 метров, ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров. За нарушение этих правил по статье 8.42 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 4,5 тысячи рублей, для должностных лиц от 8 до 12 тысяч, для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.