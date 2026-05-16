Визит президента США Дональда Трампа в Китай может свидетельствовать о завершении периода глобального лидерства Соединенных Штатов. Такое мнение высказали в Strategic Culture.
В публикации отмечается, что риторика американского лидера в отношении Китая стала менее жесткой. Автор считает, что прежние заявления Вашингтона о давлении на Пекин в торговых вопросах отошли на второй план.
По мнению обозревателя, Китай продолжает укреплять позиции мировой экономической державы, тогда как США сталкиваются с внутренними и внешними трудностями. В статье также говорится, что мир постепенно входит в эпоху, где прежний уровень американского влияния становится менее заметным.
— Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира, — резюмировал автор издания.
Трамп 14 мая приехал в Китай на два дня. Он провел двухчасовые переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.