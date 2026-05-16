Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SC: Визит Трампа в Китай продемонстрировал упадок мирового лидерства США

Визит президента США Дональда Трампа в Китай может свидетельствовать о завершении периода глобального лидерства Соединенных Штатов. Такое мнение высказали в Strategic Culture.

Визит президента США Дональда Трампа в Китай может свидетельствовать о завершении периода глобального лидерства Соединенных Штатов. Такое мнение высказали в Strategic Culture.

В публикации отмечается, что риторика американского лидера в отношении Китая стала менее жесткой. Автор считает, что прежние заявления Вашингтона о давлении на Пекин в торговых вопросах отошли на второй план.

По мнению обозревателя, Китай продолжает укреплять позиции мировой экономической державы, тогда как США сталкиваются с внутренними и внешними трудностями. В статье также говорится, что мир постепенно входит в эпоху, где прежний уровень американского влияния становится менее заметным.

— Когда Вашингтон выпрашивая хоть что-то, получает лишь выговор, а взамен ничего не получает, для американской империи дни сочтены. Упадок очевиден для всего мира, — резюмировал автор издания.

Трамп 14 мая приехал в Китай на два дня. Он провел двухчасовые переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше