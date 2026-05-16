Нижегородцам на заметку: ученые объяснили, что удачу можно сделать частью своей жизни

Везение связано с работой мозга, привычками и образом мышления, и его можно развивать. Об этом со ссылкой на исследование нейробиолога из Японии Нобуко Накано пишет Om1.ru.
Оказывается, что везучие люди имеют ряд особенностей: замечают возможности, легче адаптируются к изменениям, быстрее переживают неудачи. Их мозг ориентирован не на поиск рисков и опасностей, а на выявление возможностей. Там, где другой человек не пойдет на новые знакомства, не ищет нужную информацию, везунчик открыт всему новому и обязательно найдет для себя очередной шанс.
Специалисты объясняют такую особенность тем, что удачливым людям помогает сохранять оптимизм дофамин. И это можно развивать каждому, для этого необходимо бороться с пессимизмом: искать альтернативные пути решения проблемы, составлять конкретный план действий и искать возможности.
Также очень важно быть открытым для нового опыта, общения и знаний — это поможет использовать случайность максимально выгодно для человека. А для борьбы со стрессом не лишним будет наладить режим сна и физической активности.