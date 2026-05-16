В Москве ожидается повышенное атмосферное давление, сказал синоптик

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что ближайшей ночью атмосферное давление в Москве будет близким к норме, а затем повысится, сообщает ТАСС.
Как уточняется, атмосферное давление достигнет 751 миллиметров ртутного столба при норме в 747−749 миллиметров.
Метеоролог сказала, что предположительно повышенный уровень атмосферного давления сохранится до следующей недели.
Как сообщалось, Москву и некоторые другие регионы России ожидает жаркая погода.
