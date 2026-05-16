До 450 тысяч: названы самые оплачиваемые должности в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде майский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий возглавило предложение для хирурга-гинеколога. Такому специалисту готовы платить от 250 000 до 450 000 рублей. Если доктор переберется из другого региона, ему готовы оплачивать аренду жилья.
На второй строчке рейтинга — вакансия водителя-экспедитора категории «Е». Работодатель готов платить от 165 до 200 тысяч рублей.
Замыкает тройку лидеров ведущий инженер-электроник на промышленном предприятии. Ему обещают от 140 тысяч рублей в месяц и полис ДМС.
Четвертое место занимает врач ультразвуковой диагностики, которому предлагают от 100 тысяч рублей в месяц, премии и полис ДМС.
Среди других высокооплачиваемых позиций — помощник машиниста железнодорожно-строительной машины. Соискателю обещают от 98 до 107 тысяч рублей, а также полис ДМС, путевки в санатории, компенсацию детских садов и лагерей, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.
