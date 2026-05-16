Россиянам объяснили, можно ли есть продукты прямо в магазине до оплаты

Покупатель формально не имеет права употреблять товар в магазине до его оплаты, поскольку до покупки он не считается его собственностью. Об этом ТАСС рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
По словам юриста, в российском законодательстве нет прямого запрета или отдельного разрешения на употребление товара до оплаты на кассе. При этом специалист отметил, что использовать товар по назначению до покупки формально нельзя, так как право собственности еще не перешло к покупателю.
Моисеев пояснил, что проблемы могут возникнуть, если человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его. В таком случае действия могут квалифицировать как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ.
Юрист добавил, что на практике важную роль играет намерение покупателя. Если человек собирался оплатить товар, но, например, не успел этого сделать, ситуацию будут оценивать отдельно.
Ранее представители торговых сетей уже обращали внимание, что многие магазины не запрещают открывать воду или детское питание до кассы, если покупатель затем оплачивает товар. Однако окончательное решение в спорных случаях остается за администрацией магазина и правоохранительными органами.
