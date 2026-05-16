Эксперты Роскачества посоветовали жителям Челябинской области мыть яйца с мылом

При покупке товара в магазине эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие ключевые параметры:
Маркировка свежести. Буква «Д» с красной меткой означает диетическое яйцо, которое реализуется в течение семи дней после производства. Синяя буква «С» указывает на столовый продукт со сроком хранения до 25 дней вне холодильника и до 120 дней в холодильнике. Категория и вес. Цифры и буквы на скорлупе говорят исключительно о массе продукта. Здесь действует простое и понятное правило: чем выше цифра в маркировке, тем меньше размер самого яйца. Внешний вид скорлупы. Скорлупа качественного продукта должна быть абсолютно чистой, без трещин, сколов, перьев и следов помёта. Покупателям советуют выбирать местных производителей, так как короткий маршрут до магазина минимизирует опасную тряску в пути.
Также эксперты Роскачества подробно разобрали популярные вопросы потребителей, касающиеся реальной пользы и внутреннего состава яиц:
Яркий желток. Насыщенный цвет зависит исключительно от характера питания несушки, например, от добавления в корм кукурузы или травы. Данный параметр является лишь маркетинговым ходом и принципиально не влияет на вкус или пользу. Обогащённые продукты. Яйца с повышенным содержанием йода, селена или витаминов получаются путём добавления спецсоставов в корм птиц. Диетологи до сих пор спорят об их реальной пользе, так как рацион человека должен быть сбалансирован индивидуально. Перепелиные яйца. В них содержится почти в два раза больше холестерина, чем в куриных. При этом они богаты магнием, железом и витамином, А, считаются более экологичными и реже обрабатываются антибиотиками.
Определить свежесть яиц и отличить сырое от варёного можно с помощью простых домашних способов:
Проверка водой. Свежее сырое яйцо при опускании в стакан с водой сразу горизонтально утонет. Несвежий продукт мгновенно всплывёт на поверхность из-за увеличившегося со временем внутри скорлупы воздушного мешка. Сырое или варёное. Если аккуратно раскрутить яйцо на столе, то варёное будет вращаться очень быстро и долго. Сырой продукт из-за жидкого центра и смещения баланса практически сразу остановится.
Дома эксперты советуют хранить продукцию в холодильнике при температуре от 0 до 5 градусов отдельно от сырого мяса и сильно пахнущих продуктов. Также специалисты посоветовали мыть яйца с мылом непосредственно перед приготовлением, так как это смывает защитную плёнку и ускоряет порчу.