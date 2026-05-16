Трехлетний житель Красноярска отправил бойцам свою любимую игрушку

Посылку с необычным грузом доставили в региональное отделение Народного фронта воспитатели детского сада № 329 Красноярска. Трехлетний Демид решил отправить бойцам свою любимую игрушку — утенка Кряка. В письме, которое помогла написать мама, он пояснил, что утенок защищал его от плохих снов. Мальчик надеется, что теперь утенок пригодится бойцам и будет оберегать их. С начала СВО жители региона передали уже тонны полезного груза нашим ребятам на передовую. За тысячи километров отправляются не только продукты, медикаменты, одежда, но и рисунки с теплыми напутствиями от самых маленьких жителей края. В сборах участвуют и воспитанники детского сада совместно с родителями, и пенсионеры, и школьники, а также коллективы многих предприятий.