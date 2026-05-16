В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на полеты. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщила Росавиация.
Как следует из заявления, ограничения были введены в субботу, 16 мая. Все произошло в первой половине дня.
«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что такие меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся.
Немногим ранее ограничения вводились и в других воздушных гаванях. Так, 12 мая рейсы временно не принимали и не отправляли сразу шесть аэропортов. В том числе в Тамбове, Пензе и Чебоксарах. Ограничения также вводились для обеспечения безопасности.