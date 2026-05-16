«Почти 400 тыс. тенге в месяц»: стоимость обучения в одной из школ Алматы возмутила родителей

По данным телеканала, у здания частной школы в Алматы «дежурили» разгневанные родители — они недовольны новыми расценками на занятия. По их словам, уже в сентябре им придется платить за каждого ребенка до 400 тыс. тенге в месяц.
«Для меня это дикий шок. А сейчас уведомление пришло, что вместе с питанием мы должны оплачивать 380 тыс. в месяц, фактически это больше чем в 2 раза», — заявила Анна Шувалова.
Куралай Алиева перевела сына в эту школу в прошлом году — за 208 тыс. тенге в месяц. Но неожиданно для нее администрация учреждения заявила о подорожании.
«Возмущены, потому что нас привели в эту школу, прорекламировали, рассказали условия школы. И 25 февраля мы получили уведомление о повышении стоимости обучения. Сумма наша стала 380 тыс. — на 83% в моем случае обучение поднялось. Я планирую подавать в суд со всеми родителями вместе, так как я считаю, что школа ведет себя нечестно», — добавила Алиева.
Родители переводить детей в другую не хотят, так как привыкли к расположению и педагогам. А представитель школы вышла к родителям и обещала предоставить письменный ответ на обращение родителей ориентировочно 19 мая.
«Я же уже говорила: мы ответим, как наши юристы подготовят. Вы понимаете, что у нас много работы. Спасибо огромное, до свидания», — коротко ответила родителям представитель школы.
Повлиять на школу не могут и в управлении образования, там сообщили, что частники вправе сами устанавливать цены. А вот юристы советуют внимательно прочесть договор. И если условия нарушены, обращаться в прокуратуру.
«Нужно обращаться в первую очередь в прокуратуру с жалобой по месту нахождения данного объекта. Потом — в Министерство просвещения. В данном случае — департамент образования. Потом нужно обратиться в Комитет по обеспечению качества в сфере образования. Обязательно коллективное письмо. Жалоба должна быть коллективной, подписанная всеми участниками», — посоветовал юрист Арман Шарипов.