Нижний Новгород и Минск договорились о сотрудничестве в разных сферах

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали новую дорожную карту сотрудничества, рассчитанную на 2026−2028 годы. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своих социальных сетях.