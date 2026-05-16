Нижний Новгород и Минск договорились о сотрудничестве в разных сферах

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали новую дорожную карту сотрудничества, рассчитанную на 2026−2028 годы. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своих социальных сетях.
Церемония подписания состоялась в Минске в рамках открытия Дней Нижнего Новгорода. В ближайшие годы планируется реализовать более 40 совместных инициатив в сферах образования, социальной политики, спорта и патриотического воспитания.
«Наше сотрудничество с Минском насчитывает около четверти века. Мы регулярно обновляем дорожные карты, определяя конкретные мероприятия и проекты», — отметил Юрий Шалабаев.
Он также добавил, что положения предыдущего документа (2023−2025 гг.) были успешно выполнены. Глава Нижнего Новгорода подчеркнул богатый опыт взаимодействия городов в туристической, экономической и транспортной сферах.