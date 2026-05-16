В Ростове в ДТП с четырьмя автомобилями был травмирован пассажир

По данным дорожной полиции, ДТП произошло в донской столице 15 мая в 20:30, в районе дома № 85/67 по пр-ту Ворошиловскому. Водитель 1998 года рождения на машине «Лада Приора» двигался со стороны ул. М. Горького в сторону ул. Лермонтовская, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota под управлением водителя 1984 года рождения. «После этого “Ладу Приора” отбросило на транспортное средство Mercedes под управлением водителя 1987 года рождения. Затем “Ладу Приора” отбросило на транспортное средство EXEED под управлением водителя 1981 года рождения», — уточняется в сообщении областной ГАИ.