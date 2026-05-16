Магаданские школьники посетили космодром Восточный

Поездка организована по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова при поддержке правительства региона. Школьникам показали, как стыкуются ступени ракеты и устанавливаются космические аппараты. Они осмотрели капсулу спускаемого аппарата, в которой космонавты возвращаются на Землю, стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и «Ангара», мобильную башню обслуживания, а также ангары, где собирают и тестируют ракету-носитель. Запуск ракеты школьники не застали, так как ближайший старт запланирован на 2 сентября.