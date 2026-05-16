Магаданские школьники посетили космодром Восточный

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике и астрономии из Магаданской области побывали на космодроме Восточный. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поездка организована по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова при поддержке правительства региона. Школьникам показали, как стыкуются ступени ракеты и устанавливаются космические аппараты. Они осмотрели капсулу спускаемого аппарата, в которой космонавты возвращаются на Землю, стартовый комплекс для ракет «Союз-2» и «Ангара», мобильную башню обслуживания, а также ангары, где собирают и тестируют ракету-носитель. Запуск ракеты школьники не застали, так как ближайший старт запланирован на 2 сентября.
Ранее в рамках образовательной поездки ребята посетили военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», воссоздающий быт партизанского отряда 1941−1944 годов. Они прогулялись по Аллее героев, сфотографировались у памятного знака Герою России Ивану Кабанову (выпускнику Хабаровского военного училища), чьё имя носит магаданская гимназия № 13, познакомились с выставкой военной техники и увидели место, откуда ведёт своё летоисчисление Хабаровск. Правительство Магаданской области продолжит поддерживать подобные профориентационные выезды для талантливой молодёжи.
