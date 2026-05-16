Пенсионерка осталась без денег и машины из-за голосования в чате

Жительница Кемерово проголосовала в домовом чате и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает управление МВД по региону.

68-летняя женщина увидела, что в чате опубликовали опрос об установке шлагбаума и решила проголосовать против. Для этого она перешла по указанной ссылке.

После этого пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил женщину в том, что ее аккаунт на «Госуслугах» подвергся взлому и заявил о необходимости срочно задекларировать все накопления, чтобы их сохранить.

Отмечается, что россиянка знала о существовании такой мошеннической схемы. Однако она все равно собрала все свои сбережения и отдала курьеру.

Под давлением аферистов пенсионерка также продала свою машину за два миллиона рублей, а деньги от сделки перечислила на их счет. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в правоохранительные органы. Общая сумма переданных ею средств составила 3,6 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

