Севастополь вошел в лидеры среди «музейных» направлений у туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Севастополь вошел в пятерку самых популярных у туристов городов с большим количеством музеев. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил. Ру.

Источник: Правительство Севастополя

«Из рейтинга исключили Москву и Санкт Петербург — самые богатые музеями города России. Тогда на первом месте оказалась Казань, на втором — Нижний Новгород, на третьем — Калининград, а на четвертом — Севастополь», — выяснили аналитики платформы.

По данным сервиса, в Севастополе туристы чаще всего останавливаются на 4 ночи. Стоимость размещения в городе Герое в среднем составляет 3687 рублей.

В Казани суточное проживание обойдется в 6174, в Нижнем Новгороде — 6696, в Калининграде — 4166.

На пятом месте оказался Екатеринбург, со средним чеком за номер 4433 рубля. Также в рейтинг вошли Тула, Владимир, Псков, Великий Новгород и Суздаль с разбегом цен за номера от 5942 до 4719 рублей.

Более 170 тысяч туристов посетили Севастополь в период майских праздников, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Одним из приоритетных направлений туристической отрасли Севастополя губернатор назвал военно-исторический туризм, поскольку в городе расположено большое число памятников и музеев, повествующих о героической обороне и освобождении города.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше