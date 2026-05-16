Как откликнуться на беду погорельцев из-под Волгограда?

Семья выжила чудом: газовые баллоны не взорвались, но дом сгорел дотла.
Семья среднеахтубинцев Владимира и Екатерины Рождественских просит о помощи всех неравнодушных людей.
23 апреля в их доме случился пожар — причиной стала неисправность газовой плиты. Сначала загорелась кухня, потом ванная, санузел и жилые комнаты. Буквально за пять минут деревянный дом был весь охвачен огнём.
«В это время в доме была только наша 17-летняя дочь, слава Богу, она успела выскочить в окно и выбежать на улицу. Во дворе уже трещал шифер, горела крыша… Сейчас мы понимаем, что всё могло быть намного хуже: рядом с домом стояли баллоны с газом, к счастью, они не взорвались. Конечно, мы все были в шоке, но понимаем: все живы, здоровы — и это главное», — считает Екатерина Рождественская.
У супругов ничего не осталось. Так, у выбежавшей из горящего дома дочери не было даже обуви — шлёпки дали соседи, потом одноклассница подарила кроссовки. Всё нажитое семьёй уничтожил огонь.
На беду откликнулись местные жители, помощь погорельцам оказывают прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в Средней Ахтубе.
Сейчас семья Рождественских живёт на съёмной квартире в Волжском и очень нуждается в помощи. В первую очередь пострадавшим нужны одежда, обувь, посуда, постельные принадлежности. Погорельцы будут благодарны любой помощи. Телефон Екатерины 8−904−753−81−86.