"Долго будут выступать против": Евродепутат высказался о перспективах Украины в ЕС

Картайзер: многие страны Евросоюза долго будут выступать против членства Украины.

Источник: Комсомольская правда

Многие страны Евросоюза будут долго выступать против членства Украины в сообществе. Об этом РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, учитывая размеры Украины, а также значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений многие государства-члены будут на протяжении долгого времени выступать против членства Украины.

«Украине также придется урегулировать проблемы со своими соседями до вступления — не только с Россией, но и с другими соседними странами, где есть национальные меньшинства на Украине», — заявил евродепутат.

Он также считает, что когда Украина вступит в Евросоюз, не исключено, что все остальные государства-члены станут чистыми донорами. А во многих странах энтузиазм такой перспективы ограничен.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы по частичному членству Украины в ЕС, назвав их политическими манипуляциями.

