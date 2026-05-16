На Дону обещают усовершенствовать систему оповещения о непогоде

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на портале правительства региона.
Благодаря документу регион получит доступ оперативному информированию об опасных природных явлениях и экологической обстановке. Среди других ключевых задач взаимодействия — повышение точности прогнозов, снижение рисков ЧС, минимизация ущерба.
Планируется, что правительство области будет участвовать в формировании экологической политики, реализовывать программы по охране природы и предупреждению ЧС. На официальных региональных ресурсах появятся виджеты с оперативной информацией об угрозах.
По словам Юрия Слюсаря, доступ к федеральной системе мониторинга — не просто сводки погоды, а реальный инструмент защиты людей и экономики.