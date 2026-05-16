Самарские врачи сохранили фертильность пациентке с удвоением матки

В СамГМУ провели сложную операцию девушке с редкой аномалией.

Источник: СамГМУ

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) провели операцию 27-летней пациентке с редкой врождённой аномалией — удвоением матки. Девушка поступила в больницу с жалобами на кисту яичника. После лапароскопического удаления новообразования гистологическое исследование показало, что киста содержит злокачественные клетки.

Пациентку направили в Самарский областной клинический онкологический диспансер, где ей удалили яичник, в котором находилась опухоль. Онкологи подтвердили, что все злокачественные клетки удалены, распространения болезни удалось избежать. Обе матки (по словам врачей, обе были полноценными и одинаково развитыми) остались нетронутыми. Благодаря этому женщина сохранила возможность забеременеть естественным путём.

«Обычно при такой патологии один орган развит хуже, но здесь размеры оказались равными, а значит, женщина может зачать, выносить и родить ребенка как с помощью правой, так и левой матки», — прокомментировала акушер-гинеколог Ольга Головина.